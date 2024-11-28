Компания Super Micro Computer (SMCI) расторгла свои кредитные соглашения с Cathay Bank и Bank of America, что освободило ее от обязательства предоставлять финансовую отчетность до конца 2024 года.

Компания Super Micro Computer (SMCI) расторгла кредитные соглашения с Cathay Bank и Bank of America, что освободило ее от обязательства предоставления финансовой отчетности до конца 2024 года. Рост акций SMCI последние дни связан с ожиданиями того, что компания сможет решить проблемы соответствия требованиям листинга на бирже Nasdaq и избежать делистинга. Расторжение кредитных соглашений указывает на то, что финансовая отчетность компании скорее всего будет отсрочена. Напомним, что 20 ноября биржа Nasdaq заявила, что Super Micro Computer нарушает правило листинга Nasdaq 5250.

В августе SMCI отложила представление годового отчета за финансовый год, закончившийся 30 июня 2024 года, после публикации отчета Hindenburg Research, в котором были описаны предполагаемые финансовые махинации и нарушения в корпоративном управлении. Задержка была вызвана необходимостью проведения внутренней проверки. Согласно законодательству, SMCI должна была представить свой годовой отчет до 30 августа, после чего Nasdaq предупредила компанию о возможном исключении из листинга.



Расторжение кредитных соглашений позволит SMCI избежать необходимости предоставления финансовой отчетности по этим соглашениям. Это также указывает на то, что компания продолжает иметь проблемы с документированием своих финансовых результатов. Многие инвесторы рассчитывали на то, что SMCI сможет уладить вопросы с соответствием листинговым требованиям и восстановить доверие рынка, но расторжение кредитных соглашений создает дополнительные сомнения в этом. Акции SMCI подниматься на фоне надежд на восстановление, но их дальнейшие перспективы остаются неясными.