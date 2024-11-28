Спецификации Kirin 9020 поддерживают гиперпоточность, что означает наличие 12-ядерного процессорного кластера.

Новые модели Huawei серии Mate 70 представляют собой флагманские смартфоны, оснащенные новейшим чипсетом Kirin 9020. Этот чипсет имеет 8-ядерный процессорный кластер и обновленный графический процессор. Хотя информация о литографии чипсета не разглашается, предположительно он производится на 6-нм техпроцессе. Один из ключевых моментов, которые делают Kirin 9020 уникальным, это его поддержка гиперпоточности, что позволяет видеть 12-ядерный процессорный кластер вместо стандартных 8 ядер.

Изображение, которое обнародовал пользователь @faridofanani96 на сайте X, раскрывает некоторые технические характеристики Kirin 9020, но не раскрывает точную информацию о литографии.