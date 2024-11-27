Эта новая панель от Samsung будет предназначена для игровых мониторов класса "энтузиаст".

Samsung почти завершила разработку своей новой QHD QD-OLED панели с обновлением частотой 500 Гц, что превзойдет конкурентов на рынке, таких как LG с их QHD OLED панелью с частотой 480 Гц. Эта новая QD-OLED панель от Samsung предназначена для энтузиастов и станет доступной в первом квартале 2025 года. Панель обладает высоким разрешением QHD и является первой панелью, которая предлагает частоту обновления 500 Гц с разрешением 2560x1440p и технологией Quantum Dot OLED, обеспечивающей яркое качество изображения.

По информации от ITHome, работа над этой панелью почти завершена. Это новшество в мире технологий, поскольку на данный момент панели с обновлением частотой 500 Гц доступны только с разрешением 1080p, что делает панель Samsung особенной и конкурентоспособной.

Компания Samsung в настоящее время ведет переговоры с потенциальными производителями мониторов о продаже новой панели с частотой обновления 500 Гц. Ожидается, что панель QHD QD-OLED 500Hz от Samsung поступит в массовое производство в первом квартале 2025 года.