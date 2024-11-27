Блок питания Prime TX-1600 Noctua Edition, разработан в сотрудничестве с Noctua.

Seasonic представила свой новый блок питания Prime TX-1600 Noctua Edition совместно с Noctua, венгерским производителем компьютерных компонентов. Этот блок питания предназначен для сборки высококлассных ПК и оснащен мощным вентилятором Noctua NF-A12x25. Благодаря специальной решетке воздухозаборника, работа блока питания происходит в тихом и прохладном режиме.

Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition обладает мощностью 1600 Вт и имеет сертификат 80 Plus Titanium, что гарантирует высокие энергоэффективность и меньшее потребление электроэнергии.

Особенностью Prime TX-1600 Noctua Edition является совмещение фирменного дизайна блоков питания Seasonic с высокопроизводительными и тихими технологиями охлаждения от Noctua. Вентилятор NF-A12x25, используемый в этом блоке питания, является популярным решением в кулерах Noctua и обеспечивает эффективное охлаждение.

Цена блока питания Prime TX-1600 Noctua Edition составляет $569. Это высокая цена, но она оправдана высоким качеством и производительностью, которые обеспечивает этот блок питания.