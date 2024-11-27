Устройство будет настолько тонким, что компания сталкивается с техническими трудностями при производстве ультратонкой батареи.

Компания Apple готовится к выпуску новой модели смартфона - iPhone 17 Air, который будет отличаться от предыдущих моделей как по размерам, так и по дизайну. Ожидается, что новая модель будет иметь очень тонкий дизайн, который может стать самым тонким в истории Apple. Чтобы достичь такой толщины, компания вынуждена идти на некоторые компромиссы. Во-первых, в iPhone 17 Air появится только один динамик, что может негативно сказаться на качестве звука. Во-вторых, устройство не будет поддерживать технологию mmWave 5G, что может ограничить его возможности в сравнении с другими моделями. И наконец, iPhone 17 Air не будет иметь физического лотка для SIM-карт, что может создать проблемы для пользователей, которым необходимо использовать разные SIM-карты.

