Xiaomi, вероятно, понимает, что поддерживать зависимость от других становится дорого.

Xiaomi планирует выпустить свой собственный 3-нм чипсет в следующем году, чтобы сократить зависимость от Qualcomm и MediaTek, на которых полагаются большинство производителей Android-смартфонов. Компания осознала, что поддерживать эту зависимость дальше будет только дороже, и решила начать работу над собственными чипсетами для повышения рентабельности. Хотя конкретные сроки запуска не были указаны, Xiaomi, вероятно, будет использовать один из вариантов 3-нм технологии от компании TSMC. В октябре уже сообщалось, что Xiaomi завершила разработку своего первого 3-нм чипсета, поэтому осталось только найти партнера-литийщика для начала массового производства.

Переход на собственные чипсеты позволит Xiaomi более тесно интегрировать аппаратное и программное обеспечение, а также удовлетворять специфические потребности своих устройств. Это даст компании больше контроля над производством и дизайном собственных чипсетов, что может привести к улучшению производительности и оптимизации энергопотребления и, в конечном счете, к более конкурентоспособным продуктам. Введение собственного 3-нм чипсета поможет Xiaomi удерживать конкурентов и быть на шаг впереди в быстро развивающейся индустрии смартфонов.