Он может работать только на 30-40 кадрах в секунду при разрешении 900p и при сниженных визуальных настройках.

Сталкер 2, одна из самых требовательных игр на движке Unreal Engine 5, запускается с определенными ограничениями на недавно выпущенном ноутбуке M4 Max от Apple. При разрешении 900p и установленных настройках сниженного уровня, игра работает со скоростью кадров в 30-40 кадров в секунду. Изображения, предоставленные Денисом Гладким на YouTube, показывают, что игра запускается на M4 Max с помощью эмуляции и файлов GPT2, поскольку игра не совместима с технологией Apple Silicon.

Хотя результаты M4 Max впечатляют для компьютера MacBook Pro, использование этой машины для игры в STALKER 2, вероятно, не является лучшим выбором, особенно с учетом его цены. Видеозаписи геймплея показывают, что при использовании M4 Max игра не достигает частоты кадров, достаточной для плавной игры, особенно на высоких разрешениях. Это может сделать игровой процесс менее приятным для игрока.

Несмотря на это, M4 Max все же позволяет запустить STALKER 2 на ноутбуке MacBook Pro.



