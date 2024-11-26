Партнерство с Samsung позволит OpenAI привнести свои возможности искусственного интеллекта в устройства Samsung и создать конкуренцию Google.

Искусственный интеллект (ИИ) является горячей темой в мире технологий, и одна из ведущих компаний в этой области, OpenAI, планирует заключить соглашение о сотрудничестве с Samsung. Целью такого партнерства является внедрение возможностей ИИ OpenAI в устройства Samsung Galaxy. Это вызывает определенный интерес, поскольку OpenAI уже заявила о своих планах разработать собственный веб-браузер и выйти на рынок поисковых систем с помощью SearchGPT. Аналитики считают, что OpenAI намерена вызвать конкуренцию Google, который уже подвергается критике за свои монопольные практики.

В настоящее время Google стал объектом интереса со стороны регулирующих органов, которые намерены сломить доминирующее положение компании в индустрии поисковых систем и даже принудить ее продать браузер Chrome. В свете этих событий, OpenAI может использовать ситуацию и заключить партнерство с Samsung, чтобы создать собственную конкуренцию Google. Сотрудничество с Samsung даст OpenAI доступ к огромной базе устройств Galaxy, что поможет распространить возможности искусственного интеллекта на широкую аудиторию пользователей.