AMD планирует выпустить процессоры высокого класса Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D с 3D V-Cache в январе 2025 года, после выставки CES.

AMD готовится представить новые процессоры высокого класса - Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D с технологией 3D V-Cache. Ожидается, что они будут выпущены на рынок в конце января 2025 года, после проведения выставки CES 2025. Эти процессоры будут основаны на архитектуре Zen 5 Ryzen 3D V-Cache и будут предоставлять больше вариантов в сегменте high-end.

Известный информатор подтвердил эту информацию и упомянул о двух других вариантах процессоров с технологией 3D V-Cache, которые также будут представлены в конце января.



Технология 3D V-Cache представляет собой улучшенный кэш-память третьего уровня, размещенный непосредственно на кристалле процессора. Это позволяет ускорить доступ к данным, что в свою очередь повышает производительность процессора.