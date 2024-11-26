Ожидается, что новые графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 50 "Blackwell" превзойдут своих предшественников в производительности и возможностях.

В начале 2025 года ожидается выпуск четырех новых игровых графических процессоров (GPU) в линейке NVIDIA GeForce RTX 50 "Blackwell". NVIDIA планирует представить RTX 5090, 5080, 5070 Ti и 5070, причем первые два GPU будут запущены в первом квартале 2025 года, а остальные два - позже.

Согласно утечкам информации, NVIDIA может представить RTX 5070 Ti и 5070 сразу после RTX 5090 и 5080. Предполагается, что это произойдет в первом квартале 2025 года, возможно, во время выставки CES. Все эти GPU будут предназначены для настольных геймеров и входят в класс энтузиастов.

Ожидается, что новые графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 50 "Blackwell" превзойдут своих предшественников в производительности и возможностях. Они предназначены для использования в игровых компьютерах и должны обеспечить более реалистичную графику и более плавный геймплей.