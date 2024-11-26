Утечка информации о графическом процессоре Intel Arc B580 Battlemage подтверждает наличие 12 ГБ памяти и пользовательские модели со стандартными разъемами питания.

Утечка информации о графическом процессоре Intel Arc B580 Battlemage подтверждает наличие 12 ГБ памяти и пользовательские модели со стандартными разъемами питания. Согласно утечке, частота процессора достигает 2,8 ГГц.

На фотографиях видно, что видеокарты имеют крупные радиаторы с вентиляторами, что предполагает хорошее охлаждение. Также можно заметить наличие двух разъемов питания на задней панели видеокарты. Другие детали видеокарты также видны на фотографиях, включая порты для подключения мониторов и разъемы для подключения вентиляторов.

Также отмечается, что видеокарты будут иметь стандартные разъемы питания, что упрощает их установку и подключение.

Среди особенностей утечки информации можно приметить фотографии видеокарт ASRock Intel Arc B580 Challenger OC и ASRock Intel Arc B580 Steel Legend OC.



