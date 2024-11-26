Star Citizen, культовая игра о приключениях в космосе, станет временно бесплатной с 22 ноября по 5 декабря.

С 22 ноября по 5 декабря игра Star Citizen будет доступна бесплатно. Данное событие связано с проведением ежегодной выставки Intergalactic Aerospace Expo, которая отмечает космические полеты и их значимость в Объединенной империи Земли. На выставке будет представлена новая система IAE Academy, которая предлагает ускоренный курс обучения космическим полетам с возможностью получения наград.

Для участия в игре после прохождения краткого обучения на корабле Drake Cutter, игроки смогут арендовать доступные корабли и выполнять различные миссии, включая охоту на головы, добычу ресурсов и перевозку грузов. За успешное выполнение заданий игроки получат внутриигровую одежду UEC, IAE, оружие и броню.



На выставочном зале игроки смогут увидеть новые корабли каждый день, так как каждый день будут представлены новые производители. Во время выставки производители также предоставляют возможность бесплатной аренды кораблей.