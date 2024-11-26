Это первое появление нового флагманского GPU от NVIDIA в розничной продаже.

Компания Comino, специализирующаяся на рабочих станциях с жидкостным охлаждением, начала продажу своего нового сервера "Grando Server", оснащенного восемью графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 5090. Это первый случай, когда флагманский GPU нового поколения от NVIDIA появляется в розничной продаже до его официального релиза.

Данные системы рабочих станций от Comino предлагают до 8 графических процессоров NVIDIA RTX 5090 в одной системе.

Для оформления предварительных заказов, Comino предоставила форму, в которой покупатели могут указать основные данные. Компания пока не раскрывает полные спецификации своей системы. Важно отметить, что сам GPU будет доступен только в первом квартале 2025 года, а предварительный заказ является лишь гарантией получения устройства после его релиза.