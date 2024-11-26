Разрабатываемые чипы RRG50120, RRG51020 и RRG53220 обеспечивают поддержку высокой пропускной способности памяти.

Компания Reza представила новую группу чипов интерфейса памяти для второго поколения DDR5 MRDIMM, увеличивая скорость до 12800 МТ/с. Это на 4000 МТ/с выше, чем скорость первого поколения. Новые микросхемы, включая RRG50120, RRG51020 и RRG53220, предлагают высокую пропускную способность памяти для обработки данных на персональных компьютерах и в центрах обработки данных.

DDR5 MRDIMM отличается от обычных DIMM, таких как CUDIMM, тем, что использует чипы мультиплексора для увеличения пропускной способности и емкости памяти. Это позволяет передавать процессору в два раза больше данных, чем обычные модули DDR5 DIMM.



Компания также представила другие новейшие микросхемы, включая MRCD, MDB, PMIC, а также температурный датчик и концентратор SPD для MRDIMM. Эти новые чипы дополняют возможности DDR5 MRDIMM, улучшая производительность и стабильность памяти.