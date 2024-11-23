Издательские права на игру Shenmue III были переданы компании ININ Games. Ранее права принадлежали компании Deep Silver, которая издавала игры, такие как Dead Island: Riptide и Metro Redux. Shenmue III первоначально была выпущена для PlayStation 4 и PC через Epic Games Store в 2019 году, а год спустя также вышла на Steam и GOG. Теперь эти права перешли к ININ Games, которая известна своими играми, которые успешно переносят японскую культуру на Запад. Издатели уже сотрудничали с Ю Судзуки и его командой при выпуске игры Air Twister. В заявлении ININ Games отмечается, что компания с радостью возглавит Shenmue III на следующем этапе.
Передача издательских прав совпадает с двумя важными событиями для франшизы Shenmue - 25-летием франшизы и пятилетием Shenmue III. ININ Games считает это большой честью и возможностью нести факел Shenmue важный момент в истории серии. Компания выражает свою готовность продолжить инновации и дальнейшее развитие.
Shenmue III - это игра, которая была долгожданным продолжением популярной серии Shenmue, которая считается одной из самых влиятельных в японской игровой индустрии. Она была разработана Ю Судзуки и его командой и была финансирована путем кампании на Kickstarter. Игра получила смешанные отзывы от критиков, но остается популярной среди поклонников франшизы.
Издательские права на игру Shenmue III были переданы компании ININ Games. Ранее права принадлежали компании Deep Silver, которая издавала игры, такие как Dead Island: Riptide и Metro Redux. Shenmue III первоначально была выпущена для PlayStation 4 и PC через Epic Games Store в 2019 году, а год спустя также вышла на Steam и GOG. Теперь эти права перешли к ININ Games, которая известна своими играми, которые успешно переносят японскую культуру на Запад. Издатели уже сотрудничали с Ю Судзуки и его командой при выпуске игры Air Twister. В заявлении ININ Games отмечается, что компания с радостью возглавит Shenmue III на следующем этапе.