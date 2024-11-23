Shenmue III выпущена в 2019 году для PlayStation 4 и PC через Epic Games Store, а затем появилась на Steam и GOG.

Издательские права на игру Shenmue III были переданы компании ININ Games. Ранее права принадлежали компании Deep Silver, которая издавала игры, такие как Dead Island: Riptide и Metro Redux. Shenmue III первоначально была выпущена для PlayStation 4 и PC через Epic Games Store в 2019 году, а год спустя также вышла на Steam и GOG. Теперь эти права перешли к ININ Games, которая известна своими играми, которые успешно переносят японскую культуру на Запад. Издатели уже сотрудничали с Ю Судзуки и его командой при выпуске игры Air Twister. В заявлении ININ Games отмечается, что компания с радостью возглавит Shenmue III на следующем этапе.

Передача издательских прав совпадает с двумя важными событиями для франшизы Shenmue - 25-летием франшизы и пятилетием Shenmue III. ININ Games считает это большой честью и возможностью нести факел Shenmue важный момент в истории серии. Компания выражает свою готовность продолжить инновации и дальнейшее развитие.



Shenmue III - это игра, которая была долгожданным продолжением популярной серии Shenmue, которая считается одной из самых влиятельных в японской игровой индустрии. Она была разработана Ю Судзуки и его командой и была финансирована путем кампании на Kickstarter. Игра получила смешанные отзывы от критиков, но остается популярной среди поклонников франшизы.