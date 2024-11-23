Власти нацелились на разрушение господства технологических гигантов и считают такие шаги необходимыми для создания здоровой конкуренции.

Компания Google выразила недовольство в связи с предложением Минюста США о продаже своего браузера Chrome. Данное предложение было сделано в рамках усилий правительства бороться с монополистическими практиками и обеспечить здоровую конкуренцию на рынке. Google утверждает, что продажа Chrome может радикально изменить индустрию поисковых систем.

Компания Google уже долгое время оказывается под пристальным вниманием регуляторных органов из-за своей позиции монополиста. Минюст США продолжает выдвигать предложения о внесении серьезных изменений в деятельность Google. Недавно поступило предложение о продаже Chrome для устранения доминирующего положения компании на рынке поисковых систем.



Тем не менее, Google явно не одобряет это предложение и называет его не только правовой проблемой, но и выходящим за рамки ситуации. Компания выразила своё несогласие с таким ходом событий.