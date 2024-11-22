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ddr22
Апскейлер PlayStation 5 Pro PSSR не справляется с разрешением 4K в играх с низким разрешением
При запуске Alan Wake 2 на PS5 Pro с использованием PSSR и на ПК с использованием NVIDIA DLSS с одинаковым внутренним разрешением - 864p, изображение, полученное при помощи PSSR, не выглядит как разрешение 4K и не передает мелкие детали, в отличие от DLSS.

PlayStation 5 Pro PSSR Upscaler PSSR не может обеспечить достаточно высокое качество в разрешении 4K для игр с низким внутренним разрешением, таких как Alan Wake 2.
По данным исследования, проведенного Digital Foundry, игра Alan Wake 2 была запущена на PlayStation 5 Pro с использованием PSSR в режиме производительности, а также на ПК с использованием NVIDIA DLSS при настройках ультра-высокой производительности и одинаковом внутреннем разрешении - 864p. Оказалось, что PSSR не может обеспечить качество изображения, сравнимое с 4K разрешением, так как он не может передать мелкие детали. В отличие от PSSR, NVIDIA DLSS прекрасно справляется с этой задачей на том же внутреннем разрешении и с теми же настройками, обеспечивая более качественное изображение.

Кроме того, изображение на PlayStation 5 Pro с PSSR выглядит очень мягким и нестабильным, с заметным шумом и мерцанием, даже при отображении статичного изображения. Это сильно влияет на визуальное восприятие и делает качество изображения еще хуже.

#playstation 5 pro pssr
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PSSR на PlayStation 5 Pro превосходит AMD FSR 3.1, но отстает от NVIDIA DLSS во многих сценариях
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