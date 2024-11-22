Шведская компания-разработчик Fatshark объявила о появлении более 500 тысяч новых игроков за неделю после запуска PvP-режима Versus в игре Warhammer Vermintide 2.

Шведская компания-разработчик Fatshark объявила о том, что новый PvP-режим Versus в игре Warhammer Vermintide 2 привлек более 500 тысяч новых игроков всего за неделю его запуска. Это дало новый импульс и новую жизнь игре, которая была выпущена в марте 2018 года для ПК, затем для Xbox в июле 2018 года и для PlayStation 4 в декабре 2018 года. В начале 2019 года количество игроков превысило отметку в два миллиона.

Fatshark, чтобы не упустить эту возможность для развития шестилетней игры, уже разработала контент-план, включающий новое бесплатное DLC под названием Verminous Dreams. Первый уровень DLC будет выпущен 9 декабря вместе с событием "Дары отца-волка" и другими улучшениями режима Versus.



Интересно отметить, что до 26 ноября в Steam действует 95% скидка на Warhammer Vermintide 2. Также в продаже доступен контентный бандл, цена которого снизилась на 72%, от €138,79 до €38,76. Бандл включает в себя расширение Winds of Magic, которое вносит новую вражескую фракцию и новые испытания в игру. Вы сможете столкнуться с зверолюдьми, которые выходят из-под метеорита, упавшего на Рейкленд.