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ddr22
Подписчики Fortnite Crew смогут получать доступ ко всем пропускам за фиксированную цену каждый месяц
Будут предоставляться бесплатные предметы, такие как Battle Pass, музыкальный пропуск, Lego Pass, 1 000 V-баксов, ежемесячный набор Crew Pack и Rocket Pass Premium.

Fortnite Crew предлагает игрокам доступ ко всем платным контентам Fortnite за фиксированную цену в месяц. Начиная с 1 декабря, активные подписчики Fortnite Crew получат все предметы, включая Battle Pass, музыкальный пропуск, Lego Pass, 1 000 V-баксов, ежемесячный набор Crew Pack, унаследованная стилистика Crew Pack и Rocket Pass Premium, без дополнительной оплаты. Ранее, игроки должны были покупать каждый пропуск отдельно, однако с Fortnite Crew они могут получить все доступные награды, платя значительно меньшую сумму каждый месяц. Но почему компания решила сделать такое изменение и каков подвох?

Хотя точная причина этого изменения не сообщается, социальные сети позитивно отреагировали на новость. Игрокам приятно, что им необходимо платить меньше, чтобы получить доступ ко всем преимуществам. Однако некоторые игроки начали задавать вопросы о возможных ограничениях. Ранее, игроки могли платить за Fortnite Crew каждые два месяца, чтобы получать награды со скидкой, но обновленные правила не позволяют им это делать. Возможно, это значит, что игрокам, желающим получить награды, нужно оставаться подписанными на Fortnite Crew постоянно.

#fortnite crew
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