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ddr22
Beelink представила новый мини-ПК EQ14, основанный на процессоре Intel Twin Lake N150
Этот мини-ПК имеет эффективные ядра и более мощное iGPU, чем предыдущая модель N100.

Beelink представила новый мини-ПК под названием EQ14, который основан на процессоре Intel Twin Lake N150 с ядрами E. Этот процессор отличается эффективностью и более мощным интегрированным графическим ускорителем в сравнении с процессором Intel N100. EQ14 будет являться преемником мини-ПК EQ12 на базе процессора Intel N100.
Twin Lake - это обновленная версия процессоров Alder Lake, которые оснащены только эффективными ядрами. По информации, которая утекла от @realVictor_M, Twin Lake будет использовать ядра Gracemont E с очень низким энергопотреблением, что делает их идеальными для энергоэффективных систем.
Фотографии мини-ПК Beelink EQ14 были опубликованы на сайте X благодаря информации от @realVictor_M. Предполагается, что цена на barebone-систему, включающую только процессор, составляет $82.
EQ14 от Beelink предлагает новый уровень энергоэффективности и мощности, благодаря процессору Intel Twin Lake N150 с ядрами E. С этим мини-ПК можно рассчитывать на быструю и отзывчивую работу при очень низком энергопотреблении.

#beelink
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