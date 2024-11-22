Этот мини-ПК имеет эффективные ядра и более мощное iGPU, чем предыдущая модель N100.

Beelink представила новый мини-ПК под названием EQ14, который основан на процессоре Intel Twin Lake N150 с ядрами E. Этот процессор отличается эффективностью и более мощным интегрированным графическим ускорителем в сравнении с процессором Intel N100. EQ14 будет являться преемником мини-ПК EQ12 на базе процессора Intel N100.

Twin Lake - это обновленная версия процессоров Alder Lake, которые оснащены только эффективными ядрами. По информации, которая утекла от @realVictor_M, Twin Lake будет использовать ядра Gracemont E с очень низким энергопотреблением, что делает их идеальными для энергоэффективных систем.

Фотографии мини-ПК Beelink EQ14 были опубликованы на сайте X благодаря информации от @realVictor_M. Предполагается, что цена на barebone-систему, включающую только процессор, составляет $82.

EQ14 от Beelink предлагает новый уровень энергоэффективности и мощности, благодаря процессору Intel Twin Lake N150 с ядрами E. С этим мини-ПК можно рассчитывать на быструю и отзывчивую работу при очень низком энергопотреблении.

