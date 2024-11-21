Оверклокер с псевдонимом "AKM" использовал жидкий азот для охлаждения памяти V-Color Manta Xfinity DDR5 CUDIMM.

ASRock и V-Color продолжают устанавливать новые рекорды по разгону памяти, и на этот раз оверклокер AKM снова достиг невероятной скорости на памяти DDR5 CUDIMM. Память V-Color Manta Xfinity DDR5 CUDIMM была разогнана до 12527 МТ/с на материнской плате ASRock Z890 Taichi OCF с использованием жидкого азота для охлаждения.

Оверклокер AKM уже ранее побил мировой рекорд по скорости памяти DDR5, достигнув частоты 12264 МТ/с. Однако теперь он снова смог улучшить свой рекорд и достичь 12527 МТ/с. Весь процесс разгона был проведен с использованием той же конфигурации, включая память V-Color Manta Xfinity RGB DDR5 CUDIMM, материнскую плату ASRock Z890 Taichi OCF и процессор Intel Core Ultra 9 285K. Оба компонента были охлаждены жидким азотом.

Результаты разгона были опубликованы на HWBOT, где память заняла первое место в рейтингах Global Rank, World Record Rank и DDR5 SDRAM Rank.