Компания NVIDIA планирует взимать дополнительную плату при обновлении поколения от RTX 4050 до RTX 5050.

NVIDIA планирует сохранить графический процессор GeForce RTX 4050 для ноутбуков в продаже даже после выпуска следующего поколения - RTX 5050 Blackwell. По данным сообщества Weibo 思考未来啊, RTX 4050 станет единственным старым GPU, который будет поставляться и после выпуска новой модели. Компания планирует продолжать предлагать RTX 4050 наряду с RTX 5050, при этом продавая последнюю модель по более высокой цене, несмотря на минимальные отличия.

Хотя информацию следует воспринимать с некоторой осторожностью, она выглядит достаточно достоверной, учитывая детали утечки. Решение NVIDIA оставить RTX 4050 в продаже может быть стратегическим - это позволит компании предлагать несколько вариантов GPU для разных бюджетов и потребностей пользователей.



