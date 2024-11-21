Google планирует создать более унифицированную платформу и лучше конкурировать с iPad от Apple.

Google планирует объединить операционные системы Chrome OS и Android в одну платформу с целью конкурировать с iPad от Apple. Компания стремится создать более унифицированную и цельную экосистему, предлагая пользователям интегрированный опыт, аналогичный iPadOS.

Google активно работает над рационализацией своих платформ. Целью компании является удобство работы пользователей и конкуренция с iPad. Отчет, опубликованный на сайте Android Authority, подтверждает, что Google перенесет Chrome OS на Android.

Через объединение Chrome OS и Android, Google надеется создать более удобную и интегрированную платформу для пользователей. Одним из примеров такой интеграции является iPadOS от Apple, который обеспечивает сходный пользовательский опыт. Google продолжает вносить изменения и адаптироваться к рынку гибридных устройств, чтобы укрепить свои позиции на рынке технологий.