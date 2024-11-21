Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Google планирует объединить свои операционные системы Chrome OS и Android
Google планирует создать более унифицированную платформу и лучше конкурировать с iPad от Apple.

Google планирует объединить операционные системы Chrome OS и Android в одну платформу с целью конкурировать с iPad от Apple. Компания стремится создать более унифицированную и цельную экосистему, предлагая пользователям интегрированный опыт, аналогичный iPadOS.

Google активно работает над рационализацией своих платформ. Целью компании является удобство работы пользователей и конкуренция с iPad. Отчет, опубликованный на сайте Android Authority, подтверждает, что Google перенесет Chrome OS на Android.

Через объединение Chrome OS и Android, Google надеется создать более удобную и интегрированную платформу для пользователей. Одним из примеров такой интеграции является iPadOS от Apple, который обеспечивает сходный пользовательский опыт. Google продолжает вносить изменения и адаптироваться к рынку гибридных устройств, чтобы укрепить свои позиции на рынке технологий.

#android
+
Написать комментарий (0)
Samsung в 2025 году покажет пять новых складных Galaxy
Snapdragon 8 Elite позволяет играть в Cyberpunk 2077 со скоростью 60 кадров в секунду
Google выпустила предварительную версию Android 16 для разработчиков
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили патч первого дня весом 139 ГБ и сообщили точное время релиза
30
Новое обновление Samsung Android 15 может официально распространиться на более чем 50 устройств
2
Блогер сравнил игру «Ведьмак 3» на PS5 Pro и ПК с GeForce RTX 4080
7
PC Gamer протестировали производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 — без DLSS, FSR или XeSS не обойтись
10
Когда начнётся сезон альткоинов, и почему Dogecoin так сильно подорожал
+
Европейские энергетические гиганты переключаются с экологически чистой энергии на нефть и газ
+
Realme GT Neo 7 готовится к скорому дебюту с разогнанным процессором Snapdragon 8 Gen 3
+
Астрономы утверждают, что 466 миллионов лет назад у Земли были такие же кольца, как и у Сатурна
4
В октябре россияне потратили свыше 500 миллиардов рублей на покупку авто
+
Поставщик систем охлаждения утверждает, что видеокарты Nvidia RTX 50 захватят весь рынок GPU
9
Criterion Games поделилась первыми подробностями о будущем серии Need for Speed
2
Благодаря стажеру Valve избежала банкротства перед релизом Half-Life 2
3
Информатор опубликовал список из нескольких десятков моделей Samsung с поддержкой One UI 7
+
Samsung Galaxy A56 5G предложит зарядку уровня флагманов в средней ценовой категории
+
Российский «Кинжал» оказался серьезной угрозой для системы Patriot
7
Эксперт по ИИ предупреждает о рисках OpenAI o1 и призывает к строгому регулированию новой модели
2
Forbes: Январь может оказаться последним месяцем использования ракет ATACMS из-за их дефицита в ВСУ
2
Танк Т-90М «Прорыв» показал свою эффективность в противостоянии с западной техникой
3
Российские ПВО перехватили редкий британский дрон T150 Malloy на передовой
1
Минобороны Франции будет «захватывать опасные космические объекты» на низкой орбите
+

Популярные статьи

Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
251
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl - неоправданные ожидания
23
"Unknown 9: Awakening": краткий обзор игры
1
Если ли смысл в 2024 делать апгрейд ПК или покупать игровой компьютер с нуля
15
Крылатая мини ракета Spear 3 впервые была запущена по цели с истребителя F-35
6
Тайные воины неба - обзор самых скрытных самолётов-разведчиков современности
3
Эксперты назвали 6 лучших SSD на рынке, подходящих для геймеров и установку в PlayStation 5
15
О несостоятельности репозиториев Linux: Тест Installer-SH v1.9 в Debian 9
26
Товарищ Жуков Клим Саныч - историк, критик, реконструктор и апологет коммунистической доктрины
116
Как правильный маркетинг помогает продавать провальные видеокарты NVIDIA и AMD
8

Сейчас обсуждают

Илья Шкверя
09:13
Нет не проще. Как ты эту новую платформу продавать будешь, без игр? Разрабы не будут напрягаться и переписывать за бесплатно свои игры, чтоб ты смог запустить их на своей новой платформе. И мало запус...
Компактный смартфон от OnePlus получит Snapdragon 8 Elite и плоский экран OLED
Denis Vershinin
09:12
Интел имея мощности на территории США исполняет военные заказы США. Понятия не имею какая их доля, но именно благодаря им Интел не дадут утонуть. Это как Боинг, да он не эффективен, но слишком важен ч...
Глава Intel знал что Core Ultra 200 провалятся и решил не тратить на них ресурсы и время
Frol4ic
09:12
В шоке от твоей тупости.
Предприятия Беларуси переориентируются на экспорт в Россию
b0n3z
09:12
да одна 4080 стоит дороже чем пс5про вместе с её геймером, смысл сравнивать несравнимое?
Блогер сравнил игру «Ведьмак 3» на PS5 Pro и ПК с GeForce RTX 4080
aoxoa1
09:11
Сокет тот - это один из факторов. Но полно случаев и просто горелых. Прогар точкой вокруг одного или нескольких пинов питания. Это можно обьяснить только завышенными токами и температурой при неумении...
Если ли смысл в 2024 делать апгрейд ПК или покупать игровой компьютер с нуля
Александр
09:06
Просто такой вопрос к уродцам беспринципным: Почему Россия, забирающая свои исконные территории находится под санкциями, а израиль захватывающие чужие, никогда не принадлежащие еврелии территории нет?...
Захарова предупредила Запад об адекватном и ощутимом ответе на удары вглубь РФ
Nvidia&Intel Hater
09:06
У него прям потоком пошло.как из говномета.Поц на 6 остановился дебиане.наши мысли что он до первого пойдет не подтвердились.Когда коту делать нечего он яйки лижет.а чумба доисторические дистрибутивы ...
О деградации Linux: Получены результаты тестирования Installer-SH v1.9 в Debian 7-12
sumrack
09:04
ты смешон хохлосвин))
NYT: Сегодняшние ВСУ часто попадают в окружения и несут большие потери
Чато --- Бот
09:02
И шо, Зеля, готов лапки кверху задрать? Ан фигушки, война - до последнего кастрюлеголового скакуаса, как и было задумано.
Fox News: У Украины пока нет столько сил, чтобы с оружием в руках дойти до границ 1991 года
Егор Гришин
08:59
Чёт какая то дешёвая рекламка от зелёных, "плавный и захватывающий опыт"... В сралкере... Автор, чисти зубы лучше, без мятных конфет на улицу не выходи
NVIDIA DLSS 3 повышает производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 на картах RTX 40 почти в 2,5 раза
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем