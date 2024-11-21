Компания Fatshark объявила о выходе бесплатного обновления под названием "Мрачные протоколы" для игры Warhammer 40,000: Darktide.

3 декабря 2024 года компания Fatshark выпустит бесплатное обновление для игры Warhammer 40,000: Darktide под названием «Мрачные протоколы». Это обновление предложит игрокам больше контента и улучшений качества жизни, чтобы отпраздновать вторую годовщину игры. Они также выпустили сюжетный трейлер в честь этого анонса.

Главной особенностью обновления будет новый игровой режим под названием Havoc. Он будет служить энд-геймом, где игроки смогут испытать свои возможности и опыт, полученный в процессе игры. Havoc предложит множество испытаний, за успешное прохождение которых игроки смогут получить косметические награды. Кроме того, обновление «Мрачные протоколы» добавит новую миссию под названием Dark Communion. В этой миссии игрокам предстоит вернуться на Карнавал и сразиться с полчищами культистов, которые пытаются выполнить свой темный ритуал. Игрокам придется сделать все возможное, чтобы помешать им достичь своей цели.

В обновлении «Мрачные протоколы» для игры Warhammer 40,000: Darktide будет добавлен не только новый игровой контент. Ожидается, что будут внесены также улучшения качества жизни. Это обновление является частью празднования второй годовщины игры.