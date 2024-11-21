После успеха Battlefield 1, которая продала более 15 миллионов экземпляров, последующие части франшизы, включая Battlefield V и Battlefield 2042, столкнулись с проблемами.

Battlefield 6, следующая игра в серии популярных шутеров от первого лица, проходит крупные плейтесты в целях обеспечения успешного запуска. Разработчики стремятся избежать повторения ошибок предыдущих выпусков игры. Battlefield 1, вышедшая в 2016 году и посвященная Первой мировой войне, имела огромный успех, превзойдя продажи предыдущих частей франшизы, Battlefield 4 и Hardline, за первую неделю. Она была продана более 15 миллионов раз. Затем последовала Battlefield V, посвященная Второй мировой войне, которая была менее успешной, чем ожидалось, и неудачным запуском игры Battlefield 2042, происходящей в будущем и страдающей от технических проблем.

Из-за неудовлетворительного приема Battlefield 2042, издатель Electronic Arts решил переосмыслить разработку будущих игр серии и назначил Винса Зампеллу из Respawn Entertainment для руководства этим процессом. Целью является построение игр с нуля, учитывая опыт и ошибки предыдущих выпусков. Зампелла имеет значительный опыт в разработке шутеров от первого лица, так как является одним из ключевых членов команды, стоявшей за созданием серии Call of Duty: Modern Warfare.

В свете этого, плейтесты Battlefield 6 обретают особое значение. Проведение этих тестов поможет разработчикам исправить ошибки и решить технические проблемы, чтобы игра была успешной и удовлетворила ожидания игроков. Изменения в разработке игры включают переработку классовой системы, которая была временно заменена на систему операторов, но после негативной реакции фанатов, классовая система была восстановлена.