Несмотря на слухи об отмене производства, разработка графических процессоров Intel Xe3 Celestial идет полным ходом.

Графические процессоры Intel Xe3 Celestial для настольных ПК все еще находятся в разработке и готовы к выходу на рынок. Слухи о возможной отмене производства не подтвердились, и компания по-прежнему продвигает эту линейку продуктов. Компания Intel планирует представить новую линейку графических процессоров Intel Battlemage «Xe2» в декабре этого года. Она также намерена представить совершенно неожиданные графические процессоры Intel Xe3 Celestial. Некоторые слухи и говорят о возможной отмене производства, но они не нашли подтверждения. Разработка графических процессоров Intel Xe3 Celestial все еще продолжается, и есть надежда, что они скоро будут представлены.

По последним данным от различных источников, разработка графических процессоров Intel Xe3 Celestial идет полным ходом. Хотя публичная информация о десктопных моделях этой линейки неоднозначна, есть подтверждение того, что архитектура Xe3 будет использована в следующем поколении мобильных систем на кристаллах Panther Lake и Nova Lake. Конкретные детали о моделях для настольных ПК пока неизвестны, и поэтому дальнейшее развитие этой линейки продукции вызывает интерес.