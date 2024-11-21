Corepunk сочетает в себе элементы открытой многопользовательской онлайн-игры с обширным миром и MOBA, используя изометрическую графику.

Разработчик игры Corepunk, компания Artificial Core, объявила, что Corepunk будет выпущен в режим раннего доступа 26 ноября. Corepunk - это MMORPG с открытым миром, скрещенная с MOBA, которая предлагает игрокам уникальные возможности. В трейлере на YouTube можно увидеть, что игра предлагает обширную кастомизацию персонажей, механику тумана войны и возможность участвовать как в PvE, так и в PvP в мире, который контролируется игроками.

В игре Corepunk представлено множество классов с глубокими деревьями навыков, что позволяет каждому игроку выделиться. Игроки смогут исследовать киберфэнтезийный мир и погрузиться в захватывающие сюжетные линии. В режиме раннего доступа игроки смогут пройти три озвученных сюжетных эпизода, а также использовать систему крафтинга и собирательства. Игра также предлагает битвы с 15 мировыми боссами. Разработчики обещают добавить еще много новых возможностей в будущем.

Важно отметить, что игроки, оформившие предварительный заказ, получат доступ к программе запуска игры и раннему доступу.