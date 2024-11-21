Это означает, что игроки смогут играть вместе с друзьями, независимо от того, на какой платформе они играют.

Rainbow Six Siege, шутер от первого лица, разработанный Ubisoft, получит кросс-игру для ПК и консолей в следующем месяце. Игра вышла в 2015 году и была выпущена на различных платформах, но только сейчас появляется возможность кросс-игры. Поддержка кросс-игры на всех платформах будет добавлена в декабре вместе с обновлением 9-го сезона 4-го сезона под названием Operation Collision Point.

Обновление позволит игрокам объединяться со своими друзьями независимо от платформы, на которой они играют. Если в группе есть игроки на ПК, команда будет сражаться в матчах, предназначенных только для ПК. Хотя это первый случай кросс-игры для Rainbow Six Siege на всех платформах, ранее в июне 2021 года была добавлена кросс-игра и кросс-прогрессия для ПК, Amazon Luna и версии игры для Google Stadia. Однако поддержка Google Stadia быстро прекратилась, и в настоящее время кросс-игра доступна только на ПК, Amazon Luna и Xbox и PlayStation, к которым была добавлена поддержка в конце 2022 года.

Такое введение кросс-игры заняло много времени, но разработчики Ubisoft активно работали над этим на протяжении всего существования Rainbow Six Siege. Кросс-игра пришла в ответ на пожелания сообщества игроков, которые стремились играть вместе с друзьями на разных платформах. Команда разработчиков несколько раз откладывала введение кросс-игры, чтобы убедиться в ее стабильности и совместимости.