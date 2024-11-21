AMD планирует объединить свою линейку графических процессоров под одной унифицированной архитектурой, известной как UDNA, объединяя линейки CDNA (Instinct) и RDNA (Radeon) под одной крышей.

По некоторым данным, игровые графические процессоры AMD Radeon, основанные на архитектуре следующего поколения под названием UDNA, предположительно, начнут массовое производство во втором квартале 2026 года. Эти процессоры также будут внедрены в следующую консоль PlayStation 6 от Sony. AMD планирует объединить свою линейку графических процессоров под унифицированной архитектурой UDNA, которая объединит лучшие характеристики из серий CDNA (Instinct) и RDNA (Radeon).

Это станет новым стандартом для графических процессоров AMD, которые в настоящее время имеют две различные архитектуры для разных приложений. Пока мало известно о конкретных изменениях в архитектуре UDNA, но она заменит существующие архитектуры CDNA 4 и RDNA 4, которые скорее всего будут последними с такой системой обозначений. В настоящее время AMD обозначает серию графических процессоров Instinct MI400 как "CDNA-Next" и говорится, что она будет заменена на архитектуру UDNA вместе с преемником RDNA 4, который был изначально планировался под названием RDNA 5. Подробностей о планируемых улучшениях и нововведениях пока не раскрывается. Это вполне логичное развитие, так как объединение линеек GPU под одной архитектурой позволит AMD эффективнее справляться с разработкой и производством своих графических процессоров, а также улучшит совместимость между различными платформами.

Внедрение новой архитектуры UDNA в PlayStation 6 также является интересной новостью. Это может означать, что будущая консоль от Sony будет иметь более мощные графические возможности, что приведет к улучшенной графике и производительности в играх.



