По некоторым данным, игровые графические процессоры AMD Radeon, основанные на архитектуре следующего поколения под названием UDNA, предположительно, начнут массовое производство во втором квартале 2026 года. Эти процессоры также будут внедрены в следующую консоль PlayStation 6 от Sony. AMD планирует объединить свою линейку графических процессоров под унифицированной архитектурой UDNA, которая объединит лучшие характеристики из серий CDNA (Instinct) и RDNA (Radeon).
Это станет новым стандартом для графических процессоров AMD, которые в настоящее время имеют две различные архитектуры для разных приложений. Пока мало известно о конкретных изменениях в архитектуре UDNA, но она заменит существующие архитектуры CDNA 4 и RDNA 4, которые скорее всего будут последними с такой системой обозначений.В настоящее время AMD обозначает серию графических процессоров Instinct MI400 как "CDNA-Next" и говорится, что она будет заменена на архитектуру UDNA вместе с преемником RDNA 4, который был изначально планировался под названием RDNA 5. Подробностей о планируемых улучшениях и нововведениях пока не раскрывается. Это вполне логичное развитие, так как объединение линеек GPU под одной архитектурой позволит AMD эффективнее справляться с разработкой и производством своих графических процессоров, а также улучшит совместимость между различными платформами.
Внедрение новой архитектуры UDNA в PlayStation 6 также является интересной новостью. Это может означать, что будущая консоль от Sony будет иметь более мощные графические возможности, что приведет к улучшенной графике и производительности в играх.