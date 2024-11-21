Это связано с американскими санкциями, которые не позволяют китайским производителям получать новейшее оборудование для производства чипов.

По информации, приведенной в статье, китайская компания Huawei сталкивается с проблемами в разработке передовых чипов, способных поддерживать нагрузку искусственного интеллекта. Эти проблемы вызваны санкциями со стороны США, которые ограничивают доступ к самому современному оборудованию для производства чипов искусственного интеллекта. Более того, китайским производителям чипов также запрещается покупать новейшие станки для производства чипов у голландской компании ASML.

Из-за этих ограничений, Huawei вынуждена использовать менее совершенные технологии и стандартные 7-нанометровые узлы для разработки новых чипов искусственного интеллекта. В то же время, американская компания NVIDIA уже представила передовые чипы с искусственным интеллектом, основанные на 4-нанометровой технологии TSMC. Эта технология более производительна и опережает 7-нанометровую технологию TSMC на одно поколение.

Такие ограничения сильно затрудняют разработку современных чипов Huawei и снижают их конкурентоспособность. По прогнозам, эти ограничения будут сохраняться в течение следующих двух лет, пока китайским компаниям не удастся получить доступ к новейшему оборудованию ASML, необходимому для производства передовых чипов. Также стоит отметить, что санкции также касаются китайской компании SMIC, что дополнительно ограничивает возможности китайских производителей чипов.