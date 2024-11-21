Компания Apple планирует использовать чипы нового поколения A19 и A19 Pro, производимые по 3-нм технологии N3P компании TSMC, для моделей iPhone 17 и iPhone 17 Pro.

Apple готовит изменения для iPhone 17, включая новые чипы A19 и A19 Pro. Эти чипы будут производиться с использованием технологии TSMC 3 нм N3P, что обещает повышение производительности и энергоэффективности.

Ожидается, что новая технология N3P будет содержать больше транзисторов, что приведет к улучшению производительности. Данные о производстве чипов пока не разглашаются, однако аналитик Джефф Пу поделился этой информацией в своих записках. Неизвестно, какая будет общая производительность и энергопотребление новых чипов, поскольку нет подробностей о коэффициенте выхода.