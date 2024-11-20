Министерство юстиции США настаивает на том, что Google удерживает слишком большую долю рынка и мешает здоровой конкуренции.

Министерство юстиции США намерено продолжать преследование Google, в связи с предполагаемой монополией компании в индустрии поисковых систем. Они предлагают, чтобы Google продала свой браузер Chrome, с целью ограничить доминирование компании на рынке. Такие действия происходят в рамках усиления регулирования и преследования компаний, которые ограничивают конкуренцию и мешают здоровой конкуренции.

Google уже давно находится под вниманием регулирующих органов и уже столкнулась с юридическими проблемами из-за своего доминирования на рынке поисковых систем. По мнению Министерства юстиции, Google удерживает поисковый рынок сверх допустимого и, следовательно, должна продать свой браузер. Подобное предложение будет передано судье Амиту Мехте, который уже ранее вынес решение о незаконном доминировании Google.