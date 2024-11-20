Блоки питания оснащены вентиляторами для оптимального охлаждения и поддерживают модульное подключение к компонентам компьютера.

ASRock представила свой первый собственный блок питания, который соответствует стандартам ATX 3.1 и PCI-E 5.1 и обеспечивает мощность до 1650 Вт. Это новое изделие представляет собой важный шаг в развитии компании, так как ASRock ранее специализировалась на производстве материнских плат и компьютерных компонентов.

ASRock предложила целый ряд моделей блоков питания, предназначенных для различных категорий пользователей. В зависимости от потребностей и требований, покупатели могут выбрать блок питания соответствующей мощности и функциональности. Ассортимент включает как стандартные модели, так и с модульной конструкцией, позволяющие пользователю оптимизировать использование кабелей и отсоединять их для лучшей вентиляции системы.

Важной особенностью предлагаемых блоков питания является высокая эффективность, которая достигается благодаря использованию передовых технологий и компонентов. Блок питания имеет активное охлаждение с низким шумом и уровнем вибрации. Блоки питания также поддерживают синхронное регулирование напряжения для стабильной работы всей системы.

ККроме того, блоки питания имеют элегантный дизайн, который хорошо сочетается с другими компьютерными компонентами и создает единый стиль.

