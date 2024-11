Джез Корден из Windows Central сообщил, что увидел несколько кадров и альфа-геймплея Fable, которые выглядели просто фантастически.

Fable - это одна из самых ожидаемых игр следующего года, вернувшаяся спустя пятнадцать лет после предыдущей части. Поскольку оригинальные разработчики Lionhead были закрыты Microsoft, новое продолжение было взято на себя студией Playground Games. Чтобы перезапустить серию, необходимо было достичь высокого уровня качества и некоторые боялись, что команда, специализирующаяся на гоночных играх Forza Horizon, не сможет справиться с такой задачей. По словам Джеза Кордена из Windows Central, эти опасения были напрасными. Он сообщил, что увидел несколько кадров из альфа-геймплея Fable, которые выглядели просто фантастически. Бои в игре выполнены по образцу The Witcher, а это могло случиться благодаря найму Playground Games некоторых бывших сотрудников CD Projekt Red.

О боевой системе в Fable было известно мало, поэтому факт того, что она аналогична боям в The Witcher, вызвал интерес у фанатов. Не стоит забывать, что это все еще альфа-версия игры, и легко может измениться до выхода финального продукта. Джез Корден не раскрыл, были ли это ранние этапы разработки или недавно снятые кадры, но он добавил, что игра имеет "ДНК CD Projekt Red". Это означает, что Playground Games привлекла нескольких бывших разработчиков из CD Projekt Red, что может гарантировать качество и опыт, схожий с тем, что видели в серии The Witcher.