Для Sony PlayStation важно то, что Kadokawa владеет почти 70% акций FromSoftware, студии, создавшей известные игры Dark Souls.

По слухам, Sony ведет переговоры о приобретении Kadokawa Corporation, владельца компании FromSoftware. Сделка может быть заключена в ближайшие недели и это вызвало рост акций Kadokawa на 23%. Kadokawa - старая компания, основанная после окончания Второй мировой войны. Она объединилась с компанией Dwango в 2014 году.

Kadokawa владеет множеством филиалов, занимающихся изданием различных медиа-продуктов, включая книги, мангу, фильмы и аниме. Для Sony PlayStation особенно важно то, что Kadokawa владеет почти 70% акций FromSoftware, студии, известной своими популярными играми, такими как Demon's Souls, Bloodborne, Dark Souls, Sekiro: Shadows Die Twice и Elden Ring. Уже в феврале 2021 года Sony вступила в альянс с Kadokawa, а в августе 2022 года приобрела около 14% акций FromSoftware.



Эти переговоры о покупке Kadokawa могут стать частью стратегии Sony по расширению своего влияния на игровую индустрию, особенно на японский рынок. Приобретение Kadokawa позволит Sony получить больше контроля над разработчиком игр FromSoftware и их успешными франшизами.

Покупка Kadokawa также может вызвать ряд вопросов и возможностей для Syony. Компания Kadokawa имеет богатый каталог интеллектуальной собственности, и Sony может использовать его для создания новых контента и расширения своих платформ, включая PlayStation и PlayStation Plus. Кроме того, Sony может получить доступ к эксклюзивному контенту Kadokawa, такому как манга, аниме и фильмы, что позволит им укрепить свою позицию на рынке развлечений.