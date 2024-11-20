Компания успешно создала дизайн, который тоньше, чем iPhone 6, который считался самым тонким iPhone, исходя из его толщины в 6,9 мм.

Согласно последним слухам, iPhone 17 'Air' от Apple будет иметь более тонкий дизайн, чем iPhone 6. Аналитик безопасности Haitong Джефф Пу утверждает, что новый iPhone будет иметь толщину всего 6 мм. Если это подтвердится, то iPhone 17 'Air' станет самым тонким iPhone, выпущенным Apple. Ранее в этом году Apple выпустила OLED-модель iPad Pro с дисплеем в размере 13 дюймов, имеющую толщину в районе 6,4 мм.

Тонкий дизайн является значимым достижением для инженеров Apple. Несмотря на разочарование фанатов компании отсутствием стремительного развития в дизайне, новый iPhone 17 'Air' с ультратонким профилем может вызвать интерес среди потребителей.