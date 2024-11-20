В рамках этого анонса NVIDIA также представила две новые аппаратные платформы, основанные на стеке Hopper и стеке Blackwell.

NVIDIA представила новое решение Blackwell GB200 NVL4 с четырьмя GPU и двумя CPU в одном мощном решении, специально разработанном для обработки высокопроизводительных вычислений (HPC) и искусственного интеллекта (AI). Компания также объявила о доступности своих карт Hopper H200 NVL, основанных на стеке PCIe, которые могут подключать до 4 GPU через домен NVLINK и обеспечивают значительно более высокую пропускную способность, чем стандартные PCIe решения.

Blackwell GB200 NVL4 и Hopper H200 NVL предназначены для использования в корпоративных серверах, обеспечивающих ускорение рабочих нагрузок HPC и AI. Они предлагают гибкие конфигурации серверов, специально оптимизированные для гибридных рабочих нагрузок HPC и AI.

Hopper H200 NVL обеспечивает в 1,5 раза большую скорость передачи данных по сравнению с предыдущими решениями. Инновационное использование стека PCIe позволяет достичь значительного ускорения вычислений и обработки данных. С помощью домена NVLINK можно подключить до 4 GPU, что обеспечивает высокую пропускную способность для задач HPC и AI. Ожидается, что решение H200 NVL будет успешно использоваться в центрах обработки данных различного масштаба.

