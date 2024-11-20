Разработчики и пользователи обратили внимание на эту проблему, но пока неясно, будет ли она исправлена Apple.

Apple представила новые компьютеры Mac с чипами M4, которые показали значительный рост производительности. Выяснилось, что на этих компьютерах невозможно запустить виртуальные машины с использованием старых версий macOS, более ранних, чем macOS Ventura 13.4. Эта проблема была обнаружена разработчиками и пользователями и пока неясно, будет ли она исправлена Apple. Конкретную проблему исследовали Говард Окли из Eclectic Light Company и исследователь безопасности Чаба Фицл и она была документирована в Apple Feedback. Она также затрагивает известное программное обеспечение для виртуализации, такое как UTM, которое теперь невозможно запустить на новых моделях Mac с чипами M4. Когда пользователи пытаются запустить виртуальную машину со старой версией macOS на M4 Mac, они сталкиваются с черным экраном, что означает, что виртуальная машина не загружается. Ограничение возникает на этапе загрузки ядра и в Activity Monitor отображается только одно активное виртуальное ядро, хотя доступно несколько.