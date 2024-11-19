NVIDIA планирует прекратить производство своих графических процессоров GeForce RTX 4070, 4070 Ti SUPER и 4070 SUPER к концу 2025 года. Это объявление было сделано с целью освободить место для новой линейки карт RTX 5070. Первые видеокарты RTX 5070 ожидаются в продаже в феврале 2025 года. В связи с этим прекратится также производство текущих моделей RTX 4070, 4070 Ti и 4070 SUPER уже в следующем месяце.
Информация о планах NVIDIA была обнародована на форумах Board Channels. Серия RTX 4070 включает в себя оригинальную RTX 4070, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER, при этом последние две модели были заменены аналогичными, но усовершенствованными версиями моделей с приставкой "SUPER".
Интересно отметить, что запасы видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER являются ограниченными и скоро будут полностью распроданы.
NVIDIA планирует прекратить производство своих графических процессоров GeForce RTX 4070, 4070 Ti SUPER и 4070 SUPER к концу 2025 года. Это объявление было сделано с целью освободить место для новой линейки карт RTX 5070. Первые видеокарты RTX 5070 ожидаются в продаже в феврале 2025 года. В связи с этим прекратится также производство текущих моделей RTX 4070, 4070 Ti и 4070 SUPER уже в следующем месяце.