Snapdragon 8 Elite также превосходит AMD Radeon 780M в тесте 3DMark Steel Nomad Light.

Процессор Snapdragon 8 Elite показал внушительные результаты в игре Cyberpunk 2077 на устройствах Android. Хотя игры высокого качества на этой платформе пока не так распространены, запуск такой графически интенсивной игры, как Cyberpunk 2077, на Snapdragon 8 Elite является значимым достижением. В новом видео, поделенном пользователем @cozy_OSS, продемонстрирован геймплей с частотой кадров в 60FPS на устройстве с процессором Snapdragon 8 Elite. Поддержка 60FPS достигается при разрешении 720p и меньшие экраны практически не влияют на детализацию изображения. Важным аспектом этого теста было отсутствие рывков и падений кадров, что свидетельствует о высокой стабильности производительности Snapdragon 8 Elite.



Ранее этот процессор уже показал себя быстрее Radeon 780M в тесте 3DMark Steel Nomad Light на ASUS ROG Ally, поэтому ожидается, что Snapdragon 8 Elite обеспечит высокую производительность и в других графически интенсивных играх, включая Cyberpunk 2077.



Достижение такой производительности может потребовать определенных усилий и доработок со стороны разработчиков. Хотя Snapdragon 8 Elite имеет потенциал для запуска высококачественных игр на мобильных устройствах, производители приложений должны проявить интерес и поддержку для этой платформы.