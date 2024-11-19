Этот переходник использовался для подключения наушников с традиционным разъемом к устройствам без него.

Apple планирует отказаться от переходника Lightning на 3,5 мм, который был представлен вместе с iPhone 7. Этот переходник необходим для использования наушников с традиционным разъемом совместно с устройствами, не оборудованными соответствующим портом. Несмотря на то что он уже недоступен в интернет-магазине Apple в США, его по-прежнему можно купить у сторонних производителей аксессуаров.

Вероятно, причиной отказа от этого переходника является завершение перехода на порт USB-C. После представления iPhone 16 с портом USB-C, есть вероятность, что компания полностью снимет с производства аксессуар предыдущего поколения. На данный момент переходника Lightning на 3,5 мм нет в наличии во многих странах, включая США. В интернет-магазине Apple он выделен серым цветом, что может указывать на планы компании по постепенному прекращению его производства и замене на переходник Lightning на USB-C.

MacRumors сообщает, что в настоящее время аксессуар еще можно приобрести в некоторых странах, таких как Франция, Дания, Финляндия, Норвегия и Швеция. Данный продукт может скоро исчезнуть из продажи и в этих регионах. Возможно, Apple стремится упростить процесс перехода на новый стандарт порта и унифицировать его использование в своих устройствах.