Глюк заставляет пользователей iPhone слышать голоса, исходящие из своих устройств. Пользователи выразили свои опасения по поводу этого необычного явления, отмечая, что вопросы конфиденциальности становятся все более актуальными в нашей цифровой эпохе. Недавно два пользователей поделились своими странными опытами и начали обсуждение о возможных причинах.
Один из пользователей опубликовал сообщение на Reddit, в котором описывал, как он слышит мужской голос на своем iPhone. Он не мог найти источник этого голоса и проверил фоновые приложения, но ничего не обнаружил. Пользователь заметил, что звук напоминал разговор по телефону, и даже был слышен треск. Это вызвало беспокойство и вопросы о том, является ли это просто неисправностью или может быть связано с нарушением конфиденциальности.
Второй пользователь подтвердил, что также слышит голоса из своего iPhone и добавил, что это происходит, когда он находится в определенном районе своего города. Он утверждал, что это не связано с приложениями или настройками его устройства и задавался вопросом, может ли это быть результатом какого-то внешнего вторжения или шпионажа.
Такие инциденты могут иметь отрицательное влияние на репутацию Apple и ее продуктов, если не будут приняты меры для решения проблемы и восстановления доверия пользователей.