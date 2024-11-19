Один пользователь опубликовал сообщение на Reddit, в котором он рассказал, что слышит мужской голос на своем iPhone.

Глюк заставляет пользователей iPhone слышать голоса, исходящие из своих устройств. Пользователи выразили свои опасения по поводу этого необычного явления, отмечая, что вопросы конфиденциальности становятся все более актуальными в нашей цифровой эпохе. Недавно два пользователей поделились своими странными опытами и начали обсуждение о возможных причинах.

Один из пользователей опубликовал сообщение на Reddit, в котором описывал, как он слышит мужской голос на своем iPhone. Он не мог найти источник этого голоса и проверил фоновые приложения, но ничего не обнаружил. Пользователь заметил, что звук напоминал разговор по телефону, и даже был слышен треск. Это вызвало беспокойство и вопросы о том, является ли это просто неисправностью или может быть связано с нарушением конфиденциальности.

Второй пользователь подтвердил, что также слышит голоса из своего iPhone и добавил, что это происходит, когда он находится в определенном районе своего города. Он утверждал, что это не связано с приложениями или настройками его устройства и задавался вопросом, может ли это быть результатом какого-то внешнего вторжения или шпионажа.



Такие инциденты могут иметь отрицательное влияние на репутацию Apple и ее продуктов, если не будут приняты меры для решения проблемы и восстановления доверия пользователей.