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ddr22
WiFi 8 будет очень похож на WiFi 7, но будет включать несколько улучшений для эффективности
WiFi 8 не увеличит пропускную способность и во многих аспектах будет идентичен WiFi 7, но в нем будут оптимизации, которые обеспечат лучшую координацию между устройствами и точками доступа, а также некоторые новые функции для обеспечения бесперебойного подключения.

Ожидается, что WiFi 8 будет похож на WiFi 7, однако в него будут внесены некоторые улучшения для более эффективной работы. В отличие от WiFi 7, WiFi 8 не увеличит пропускную способность, но в нем появятся оптимизации, которые позволят улучшить координацию между устройствами и точками доступа, а также внедрить несколько новых функций для бесперебойного подключения.Согласно данным MediaTek, есть несколько способов улучшения WiFi 8, которые могут быть включены в новый стандарт, если его одобрят.
Один из способов - оптимизация координации между точками доступа и подключенными устройствами. Особое внимание уделяется таким функциям, как Coordinated Spatial Reuse (Co-SR) и Coordinated Beamforming (Co-BF), которые помогут усилить связь между устройствами и точками доступа.

#wifi 8
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MediaTek опубликовала на официальном сайте первую информацию о стандарте Wi-Fi 8
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