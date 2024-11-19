WiFi 8 не увеличит пропускную способность и во многих аспектах будет идентичен WiFi 7, но в нем будут оптимизации, которые обеспечат лучшую координацию между устройствами и точками доступа, а также некоторые новые функции для обеспечения бесперебойного подключения.

Ожидается, что WiFi 8 будет похож на WiFi 7, однако в него будут внесены некоторые улучшения для более эффективной работы. В отличие от WiFi 7, WiFi 8 не увеличит пропускную способность, но в нем появятся оптимизации, которые позволят улучшить координацию между устройствами и точками доступа, а также внедрить несколько новых функций для бесперебойного подключения. Согласно данным MediaTek, есть несколько способов улучшения WiFi 8, которые могут быть включены в новый стандарт, если его одобрят.

Один из способов - оптимизация координации между точками доступа и подключенными устройствами. Особое внимание уделяется таким функциям, как Coordinated Spatial Reuse (Co-SR) и Coordinated Beamforming (Co-BF), которые помогут усилить связь между устройствами и точками доступа.