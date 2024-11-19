Ранее компания уже задумывалась о выпуске собственных телевизоров, но реализация идеи была отменена из-за отсутствия значимых отличий от существующих моделей.

Компания Apple рассматривает возможность создания своего собственного телевизора, однако его запуск будет зависеть от успеха продаж грядущего концентратора «умного дома». В рамках своей стратегии внедрения в индустрию «умного дома», Apple планирует представить ряд продуктов, работающих вместе с устройствами, совместимыми с HomeKit. Компания планирует выпустить свое первое устройство для «умного дома» - 6-дюймовое устройство, похожее на iPad, которое будет устанавливаться на стену и управлять всеми аспектами дома через интеграцию с аксессуарами. Кроме того, они также рассматривают идею выпуска собственного телевизора под брендом Apple.

Компания уже ранее задумывалась о создании собственных телевизоров, идея возникла в 2009-2011 годах. Однако планы были отменены, вероятно, из-за того, что у компании не было достаточного количества уникально новых и отличительных особенностей для своих телевизоров.



Аналитик Марк Гурман сообщил, что Apple "оценивает" идею создания телевизора под своим брендом. Однако перед тем, как начать производство телевизоров для массового потребителя, компания должна учесть определенные факторы. Как упоминается, запуск телевизора будет зависеть от успеха грядущего концентратора «умного дома», поэтому это одно из главных условий для реализации этого проекта.