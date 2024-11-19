Блок питания расположен отдельно от основной части, что облегчает прокладку кабелей и придает корпусу более эстетический вид.

Компания GameMax представила новое шасси под названием Infinity Pro, которое предлагает двухкамерный дизайн и усовершенствованный внешний вид. Одной из главных особенностей этого корпуса является размещение блока питания в отдельной камере, что облегчает прокладку кабелей и повышает эстетику сборки.

Одна из главных целей компании GameMax при разработке Infinity Pro была обеспечить совместимость с материнскими платами, у которых разъемы расположены на задней стенке. Это позволяет использовать такие материнские платы, как ASUS BTF, Gigabyte Stealth и MSI Project ZERO. Также, несколько месяцев назад GameMax выпустила два других корпуса с подобной поддержкой - F36 и F46.

Шасси Infinity Pro отличается своей вместительностью и возможностью установки до 8 вентиляторов, что обеспечивает хорошую вентиляцию и охлаждение компонентов. Корпус также имеет различные разъемы и порты на задней стенке, а также возможность установки жестких дисков и SSD-накопителей.

