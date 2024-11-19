Разработка игры была сложной из-за задержек и превышения запланированного бюджета, что привело к недостаточной полировке игры.

Сегодня исполняется двадцать лет с момента выхода игры VtM - Bloodlines, которая является популярной ролевой игрой от первого лица, основанной на Мире Тьмы. Игра была разработана компанией Troika Games, в которой работали люди, стоявшие за созданием игр Fallout и Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura.

Разработка игры шла не без проблем, и из-за задержек бюджет вышел за пределы запланированного. Несмотря на это, издатель Activision потребовал релиз-кандидата, что привело к отсутствию достаточного времени для полировки игры.



Несмотря на технические проблемы и незавершенность, VtM - Bloodlines была признана настоящим шедевром для любителей ролевых игр, благодаря своей глубокой и погружающейся игровой механике, интересному сюжету и возможности выбирать свои действия, влияющие на исход игры.

Недавно вышел мод с названием VtM Bloodlines RTX Remix Mod Alpha 0.0.1, предназначенный для улучшения графики и добавления эффектов трассировки лучей. Модификация придаст игре более реалистичный и проработанный внешний вид, достигнутый благодаря использованию технологий NVIDIA.



Модификация VtM Bloodlines RTX Remix Mod Alpha 0.0.1 уже доступна для скачивания и установки. Новый мод превратит старые текстуры игры в более качественные, добавит трассировку лучей для создания более реалистичного освещения и эффектов отражения, и в целом значительно улучшит графику игры. Хотя мод находится в альфа-версии и еще не завершен, разработчики обещают, что будут постепенно добавлять новые функции и улучшения. Кроме того, они призывают игроков оставлять отзывы и предложения, чтобы сделать модификацию максимально удовлетворяющей ожиданиям фанатов игры.