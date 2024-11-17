Новости из мира видеоигр приносят радость всем поклонникам Final Fantasy VII Remake, так как разработчики сообщают о завершении сюжета и концепции третьей и последней части этой игры. Наоки Хамагучи, директор игры, выступивший на выставке G-Star 2024, рассказал о многих деталях создания трилогии ремейков, включая игровые механики и особенности сюжета.
Одним из наиболее интересных анонсов было подтверждение, что третья часть Final Fantasy VII Remake не ограничит игроков и предоставит свободно исследуемую карту с дирижаблем. Это означает, что игроки получат большую свободу передвижения и возможность исследовать вселенную игры в полной мере. Теперь игроки смогут полностью погрузиться в этот фантастический мир, взаимодействуя с различными персонажами и раскрывая секреты игрового мира.
Хамагучи также поделился, что разработка третьей части уже находится в активной стадии. Он отметил, что сюжет игры полностью завершен, а команда разработчиков уже реализует его концепцию.