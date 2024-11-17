Третья и заключительная часть ремейка Final Fantasy VII, по словам директора игры Наоки Хамагучи, будет предоставлять свободу исследования игрового мира.

Новости из мира видеоигр приносят радость всем поклонникам Final Fantasy VII Remake, так как разработчики сообщают о завершении сюжета и концепции третьей и последней части этой игры. Наоки Хамагучи, директор игры, выступивший на выставке G-Star 2024, рассказал о многих деталях создания трилогии ремейков, включая игровые механики и особенности сюжета.

Одним из наиболее интересных анонсов было подтверждение, что третья часть Final Fantasy VII Remake не ограничит игроков и предоставит свободно исследуемую карту с дирижаблем. Это означает, что игроки получат большую свободу передвижения и возможность исследовать вселенную игры в полной мере. Теперь игроки смогут полностью погрузиться в этот фантастический мир, взаимодействуя с различными персонажами и раскрывая секреты игрового мира.

Хамагучи также поделился, что разработка третьей части уже находится в активной стадии. Он отметил, что сюжет игры полностью завершен, а команда разработчиков уже реализует его концепцию.