Релиз намечен на 10 декабря и будет совместим с последними моделями iPhone, включая iPhone 15 Pro и все модели iPhone 16.

Компания Capcom готовит ремейк игры Resident Evil 2 для устройств iPhone и iPad. Ожидается, что эта игра будет доступна для скачивания 10 декабря на последних моделях смартфонов Apple, включая iPhone 15 Pro и все модели iPhone 16. Кроме того, она будет совместима с некоторыми моделями iPad и Mac.

Специалисты отмечают, что новейшие модели iPhone обладают достаточной мощностью для запуска игр высокого уровня. Разработчики активно используют возможности чипов Apple A17 Pro и A18 Pro, чтобы создавать игры, полноценно воплощающие их зрительную и игровую составляющие. Отмечается, что ремейк Resident Evil 2 станет уже четвертой игрой из серии Resident Evil, выпущенной Capcom для устройств iPhone и iPad.



Одно из главных преимуществ ремейка Resident Evil 2 для iPhone и iPad заключается в том, что эта игра является полноценной версией компьютерной игры. Это означает, что игра была перенесена на мобильные устройства без каких-либо сокращений или изменений. Это позволяет игрокам наслаждаться оригинальным геймплеем, который был доступен на ПК или консолях.



Кроме того, Capcom не единственная компания, которая предлагает полноценные игры для iPhone. Недавно компания Apple объявила о выпуске игр для ПК на устройствах iPhone, что вызвало интерес и ожидания у пользователей. Устройства Apple демонстрируют впечатляющие возможности, позволяющие запускать графически сложные игры без потери качества и функций. Примером такой игры является Assassin's Creed Mirage, которая была предложена с полноценным контроллером на iPhone.