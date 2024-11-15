Он утверждает, что производство такого аксессуара сложно и его наличие может негативно сказаться на продажах Apple Watch.

Генеральный директор компании Oura, Том Хейл, считает, что Apple не выпустит «умное кольцо», так как его производство сложно и оно может негативно повлиять на продажи часов Apple Watch. Хейл отмечает, что компания Apple уже вошла в рынок смарт-часов и предложила множество функций, связанных со здоровьем, которые помогают сохранять жизни и менять образ жизни людей. Кроме того, подобные функции здоровья появились во втором поколении AirPods Pro.

Том Хейл отмечает, что Apple, вероятно, следит за компанией Oura и ее продукцией, однако умное кольцо представляет собой сложную категорию продуктов, и не каждая компания решится выходить на такой рынок. Главный исполнительный директор Oura также отмечает, что Apple, возможно, не видит ценности в наличии у пользователя одновременно кольца и часов на руке.