Обновление добавит новую битву с боссом для 50 игроков, рейд для 10 игроков и новое легендарное оружие.

Компания ArenaNet выпустит обновление Godspawn для игры Guild Wars 2: Janthir Wilds 19 ноября. Обновление будет включать в себя новую битву с боссом, новый рейд для 10 игроков и легендарное копье. Godspawn станет первым крупным обновлением для расширения Janthir Wilds, которое было выпущено в августе этого года.

Обновление введет в игру три новые сюжетные главы, продолжающие историю противостояния с Титанами. Одной из главных особенностей обновления станет новая битва с Титаном, в которой смогут принять участие до 50 игроков. Эта битва будет похожа на битвы с боссами, представленные в предыдущих обновлениях Secrets of the Obscure и Convergence. Игроки смогут присоединиться к битве каждые три часа. Кроме того, обновление добавит новый рейд, в котором до 10 игроков смогут сразиться с мощными врагами и получить ценные награды.

Одним из новых предметов, добавляемых в обновлении, будет легендарное копье. Игроки смогут получить это оружие, создавая его через систему сбора ресурсов и выполнение специальных заданий. Легендарное копье предлагает уникальные свойства и визуальные эффекты, делая его желанным предметом для коллекционеров и бойцов.